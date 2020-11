Emma: "Fare rock'n'roll non significa più suonare chitarre distorte"

"Fare rock n’roll non significa più suonare chitarre distorte e tenere le casse in quattro quarti, ma avere il coraggio di dire sempre quello che si pensa, rischiando di perdere consensi. Prendere una posizione chiara, restare impermeabili: questo, oggi, è fare rock’n’roll". Lo dice Emma in un'intervista a "Il Foglio", raccontando la sua visione della musica e della sua carriera: "Pare che io non lo posso dire, non posso parlare di rock n'roll. Perché io sono Emma, e che cosa ne posso sapere. E invece ne so eccome". Un esempio? "Mina. Il mio primo amore, il più grande. Una che è sparita da quarant’anni dalla televisione e dalle scene, non ha mai avuto un social network, eppure ogni volta che fa un disco incanta e zittisce tutti. Ogni suo lavoro arriva inaspettato e ti spacca in due. Questo è il genio, questo è tutto".

Lanciata da "Amici" nel 2010, nel corso della sua carriera fino ad oggi la 36enne popstar salentina ha collezionato collaborazioni con produttori e musicisti come Fabrizio Barbacci (già braccio destro di Ligabue, Negrita e al fianco di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, che co-produsse il suo album d'esordio "A me piace così"), Brando (già chitarra e voce della band rockabilly dei Boppin' Kids, negli Anni '80 - c'era il suo zampino nell'album "Schiena" del 2013, in cui suonava anche Mylious Johnson, batterista per Pink e Jovanotti), Adriano Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion, Enrico "Ninja" Matta dei Subsonica e Paul Turner dei Jamiroquai ("arruolati" per l'album "Essere qui" del 2018), fino ad arrivare a interpretare per il suo ultimo disco, "Fortuna", una canzone co-firmata da Vasco Rossi ("Io sono bella").

Emma Marrone è attualmente impegnata come giudice di X Factor 14. Guida la squadra degli Under Uomini, rimasta però con un solo concorrente, Blind, dopo le eliminazioni di Blue Phelix e Santi. Il cantante dovrà vedersela giovedì prossimo in semifinale contro Casadilego e Mydrama (della squadra delle Under Donna di Hell Raton), contro i Little Pieces of Marmalade (dei Gruppi di Manuel Agnelli) e contro N.A.I.P. (degli Over di Mika). La quattordicesima edizione del talent show di SkyUno è stata segnata da non poche polemiche. Le tensioni tra i giudici sono emerse in particolar modo nell'ultima puntata, andata in onda giovedì sera, dopo la clamorosa eliminazione della band dei Melancholia, data per favorita alla vittoria finale, che ha scatenato la rabbia di Manuel Agnelli nei confronti degli altri componenti della giuria di X Factor.