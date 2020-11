L'incazzatura di Manuel Agnelli ad X Factor: "Hell Raton, non conosci niente"

Dopo il giudizio tranchant della settimana scorsa su Sfera Ebbasta, è ancora Manuel Agnelli il protagonista della quinta puntata dal vivo di X Factor, che ha reagito con durezza all'eliminazione dei Melancholia, band del suo team e tra i favoriti per la vittoria finale.

Nella prima manche i Melancholia hanno cantato "Hunter" di Bjork: performance tutt'altro che perfetta, ma definita comunque “devastante" da Emma. Mika critica la band e Agnelli inizia ad innervosirsi. La band finisce al ballottaggio con N.A.I.P., il meno ascoltato sulle piattaforme, e Manuel guarda male Mika - probabilmente ritenendolo responsabile del ballottaggio con il suo giudizio negativo.

Quando si tratta di determinare l'eliminato, Mika elimina i Melancholia, Manuel elimina N.A.I.P., Emma elimina N.A.I.P.; il voto finale di Hell Raton, che elimina i Melancholia, determina il "tilt", il voto da casa. Il pubblico salva a sopresa N.A.I.P. e Manuel è visibilmente arriabbiato per l'eliminazione della sua band. "Sono senza parole, è la cosa più estrema che è successa in questa stagione, è un fallimento". Anche la band è sopresa: "Non amo parlare, amo cantare", commenta la cantante.

Nella seconda manche, Agnelli è visibilmente incazzato e dà giudizi lapidari e sarcastici sugli altri concorrenti: "Balli benissimo, brava", "Sul palco sei bravissima", "Sei comunque un talento, bravo", "Sei gigantesca, non farti normalizzare".

Agnelli viene punzecchiato prima da Cattelan ("Ridammi i tuoi giudizi veri") e da Mika (“Non riesco a capire sei sincero”). Poi esplode quando arriva la sua ultima band, i Little Pieces of Marmelade che cantano un inedito.

Hell Raton, esplime perplessità: "Ragazzi, sono ripetitivo: siete energia, siete forti, ma per me non è abbastanza". E Manuel lo attacca frontalmente:

Ho capito qual è la tattica: ripete le stesse cose finché non sembrano vere, come si fa in politica. Ma non cado in questo tranello, così leggo le previsioni del tempo"

E davvero legge le previsioni.

Manuelito prova a replicare: "Facciamo finta che arrivate in finale: cosa succede dopo?". Manuel lo attacca ancora più duramente.



Succede che ci sono io: produrrò il loro disco e la mia agenzia, una delle maggiori a livello di booking in Italia, ha già chiesto di lavorare con loro. Gli farò aprire ogni data nel mio tour. Non è politica ed è più concreto di quello che hanno le tue ragazze.

Hai detto delle cattiverie su di loro, mi hai detto che sono un yogurt scaduto. Non conosci niente di quello che sta succedendo nel mondo fuori di qua. Sei tu che non capisci questa cosa.



Cattelan prova a smorzare i toni: "Finiamo qua: sembra una discussione da Pitchfork", ma Agnelli continua a lanciare sguardi torvi dal tavolo.

Durante l'Hot Factor, il dopo puntata, Agnelli rincara la dose: "È una sconfitta per tutti, soprattutto per me, che non li ho difesi abbastanza". La cantante dei Melancholia si dice "incazzata nera" e chiede a Hell Raton del perché del suo voto: "Non ho avuto il coraggio di scegliere, ma vuoi fuori di qua avete un futuro".

La seconda manche si è poi conclusa con un'altra eliminazione, quella di CmqMartina, arrivata al ballottaggio con Mydrama. La prossima settimana la semifinale, poi il 10 dicembre la finale.