Dave Grohl ammette la sconfitta contro Nandi Bushell, la batterista di 10 anni

Tutto è iniziato lo scorso agosto quando Dave Grohl ha accettato la sfida lanciata da Nandi Bushell, di 10 anni, che aveva fatto sapere di voler sfidare alla batteria il frontman dei Foo Fighters con un video pubblicato sui social della sua cover di “Everlong”, brano tratto dal secondo album in studio della band del già batterista dei Nirvana, “The colour and the shape”. Quella che sembrava essere una rock battle senza limiti, con tanto di canzone scritta da Grohl per Nandi, è però giunta a conclusione. Il leader dei Foo Fighters ha, infatti, deposto le armi - o meglio, le bacchette - e ha ammesso la sconfitta contro la giovanissima batterista.

Intervenuto recentemente in qualità di ospite, tramite un collegamento, al “The Late Show With Stephen Colbert”, Dave Grohl ha ricordato il momento in cui ha visto per la prima volta il video di Nandi Bushell - che è solita condividere in rete filmati che la riprendono intenta a suonare alla batteria cover di brani famosi - in cui la ragazzina propone una sua versione di “In Bloom” dei Nirvana e ha detto: “Lei picchia duro sulla sua batteria e quando lo fa sui rullanti, urla. Quando ho visto il video ero tipo ‘oh mio Dio’, questa ragazzina è una forza della natura”.

A margine della puntata del talk show statunitense, poco prima di presentare live insieme al suo gruppo il singolo “Shame, shame” - prima anticipazione tratta dal nuovo album in studio della formazione di Seattle, “Medicine at midnight”, in uscita il 5 febbraio 2021 - il frontman dei Foo Fighters ha ammesso la sconfitta contro Nandi Bushell e ha dichiarato a Stephen Colbert: “Non c’era nulla che potessi fare!”. Ha aggiunto: “Sono stato letteralmente chiamato fuori dal bullo della scuola - ‘Ci vediamo in cortile dopo la scuola’. Ogni volta che pubblicava questi video sulla sua pagina pensavo ‘Oh mio Dio, mi prenderò di nuovo a calci in culo’”.

Qualche settimana fa, prima della dichiarazione di sconfitta da parte di Dave Grohl, il leader dei Foo Fighters - protagonisti di un concerto trasmesso in diretta dal Roxy di Hollywood lo scorso 15 novembre - e Nandi si sono incontrati virtualmente grazie a una videochat organizzata dal New York Times. Durante la chiacchierata la batterista di 10 anni ha accettato la proposta fattale da Grohl di scrivere una canzone insieme e l’invito di lui al prossimo tour della band di “In your honor”.