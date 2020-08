Lucio Dalla parla di "Vita spericolata" di Vasco Rossi

Vasco Rossi ha pubblicato sul suo canale Instagram un video in cui si può vedere Lucio Dalla esprimere le sue considerazioni e tutta la sua ammirazione per “Vita spericolata”, canzone interpretata per la prima volta dal cantautore emiliano sul palco del festival di Sanremo nel 1983.

Caricamento video in corso Link

“Vita spericolata è un capolavoro del gruppo Ferro-Vasco... e’ veramente una canzone esemplare... credo che sia una delle canzoni non solo più riuscite ma più ambigue (nel senso positivo) ma sia il testo che la musica sono qualcosa di esemplare”, queste le parole che accompagnano il video.

“Vita spericolata” venne scritta da Vasco Rossi e musicata da Tullio Ferro. Come detto, fu presentata alla 33° edizione del Festival di Sanremo nel 1983 – dove giunse al penultimo posto della classifica - e inclusa nell'album “Bollicine”, il sesto della discografia di Vasco Rossi.