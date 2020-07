Madonna, quella gaffe sul coronavirus e l'attacco di Annie Lennox

Non solo Andrea Bocelli. Anche Madonna inciampa in una brutta gaffe sul coronavirus. E mentre Instagram la oscura su Instagram, Annie Lennox la attacca senza giri di parole.

Lady Ciccone ha condiviso sul suo account ufficiale - 15,4 milioni di follower, da tutto il mondo - un video di una dottoressa di Houston, in Texas, che affermava di aver curato 350 pazienti affetti da coronavirus con idrossiclorochina e sosteneva di essere a conoscenza dell'esistenza da mesi di un vaccino contro il Covid-19: "Il vaccino è stato trovato ed è già disponibile da mesi. Ma preferiscono controllare la popolazione tramite la paura e che i ricchi diventino più ricchi e i poveri diventino più poveri", le parole della popstar. Che è stata subito accusata di essere portavoce di teorie complottiste. Instagram ha oscurato il suo post: "Informazioni false". E ha limitato la circolazione del video sulla piattaforma, rimandando gli utenti che lo avevano condiviso a una pagina di debunking delle affermazioni di Madonna, sottolineando che ad oggi non esiste un vaccino contro il coronavirus.

Tra i tanti commenti critici, anche quello dell'ex voce degli Eurythmics Annie Lennox, che ha commentato con parole dure il video condiviso da Madonna: "Questa è una follia assoluta. Non riesco a credere che tu stia sostenendo questa pericolosa ciarlatana. Spero che il tuo account sia stato violato dagli hacker". Il commento è sparito quando Instagram ha offuscato il post della voce di "Like a Virgin".

Madonna era finita nell'occhio del ciclone già lo scorso maggio. Dopo aver fatto sapere proprio via Instagram di essersi sottoposta a un test per verificare l'eventuale positività al coronavirus, scoprendo di aver sviluppato gli anticorpi, la Regina del Pop aveva raggiunto l'amico fotografo Steven Klein a casa sua, per festeggiare insieme ad alcuni amici il compleanno senza rispettare così le distanze sociali (nessuno degli ospiti, peraltro, stando alle clip comparse in rete, indossava la mascherina).