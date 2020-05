Coronavirus, Madonna: bufera sui social dopo il test

Madonna torna a sollevare un bel polverone sui social, di nuovo. Stavolta non c'entrano magliette con sopra disegnati i diavoli, ma il tema delle polemiche è sempre il coronavirus.

Dopo aver fatto sapere tramite un post su Instagram di essersi sottoposta a un test per verificare l'eventuale positività al coronavirus, scoprendo di aver sviluppato gli anticorpi al Covid-19, la Regina del Pop - stando a quanto segnalato dal "Sun", popolare tabloid britannico - sabato sera ha raggiunto l'amico fotografo Steven Klein (suo storico collaboratore: portano la sua firma le copertine di album come "Confessions on a dance floor" e "Hard candy") a casa sua, per festeggiare insieme ad alcuni amici il compleanno del proprietario di casa, senza rispettare così le distanze sociali (peraltro, nessuno degli ospiti - stando alle clip comparse sul web - indossava una mascherina).

In alcune immagini della festa, la popstar è ritratta stretta tra le braccia di Klein e a contatto con altri invitati.

A puntare il dito contro la cantante, stavolta, non è il mondo cattolico, come era invece successo dopo il caso del video in cui indossava una maglia con sopra disegnato il diavolo, ma i suoi stessi fan, che l'hanno accusata di dare il cattivo esempio.