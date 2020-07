Madonna ha accettato di incidere una canzone con Dua Lipa

Quando le attività non la riguardano direttamente - e per riguardano direttamente s'intende che non rientrano nei suoi dischi - Lady Ciccone si concede raramente. Non sono poi così tante le proposte di colleghi che Madonna ha accettato negli ultimi anni: su disco giusto "Champagne Rosé" con Quavo e Cardi B (2018) e "Iconic" con Chance the Rapper e Mie Tyson (2015), se non si considerano i duetti inclusi nei suoi album. Ma a Dua Lipa non ha detto di no: dopo aver ricevuto da parte della giovane popstar di origini kosovare - tramite il suo agente - la proposta di incidere un pezzo insieme, ha deciso di accettare. Realizzando così il sogno di Dua Lipa, considerata una delle sue potenziali eredi, che ha annunciato entusiasta la collaborazione sui social: il 14 agosto uscirà una nuova versione di "Lievitating", uno dei brani contenuti all'interno dell'ultimo disco della cantante, "Future nostalgia" (la copertina cita in maniera piuttosto esplicita una foto scattata negli Anni '90 dal fotografo Steven Meisel a Madonna durante un servizio). Ma Dua Lipa e Madonna non sono sole: con loro ci sono anche Missy Elliot e la dj statunitense The Blessed Madonna, che ha remixato la canzone.

LEVITATING REMIXED BY THE BLESSED MADONNA FEATURING MY IDOLS MADONNA & MISSY ELLIOTT - 14TH OF AUGUST - DREAM COME TRUE LETS GO!!!!!! pic.twitter.com/qoj9c3WCIM — DUA LIPA (@DUALIPA) July 27, 2020