‘Global Goal: Unite for our future’: le esibizioni di Christine And The Queens e Jennifer Hudson. Video

Ieri sera, 27 giugno, si è tenuto l'evento benefico virtuale "Global Goal: Unite for our future”, per raccogliere fondi a sostegno delle comunità più vulnerabili e svantaggiate colpite dalla pandemia da Covid-19. L'iniziativa, messa in piedi dagli organizzatori del Global Citizen Festival, ha visto Dwayne Johnson nei panni del padrone di casa ed è stata caratterizzata dalle performance di diversi artisti. Anche Christine And The Queen e Jennifer Hudson hanno preso parte all’iniziativa che, tra gli altri, ha visto esibirsi i Coldplay, che hanno proposto il loro brano “Paradise”, Miley Cyrus, che ha cantato “Help!” dei Beatles, Justin Bieber e Quavo, che hanno presentato live il loro brano collaborativo “Intentions”, Shakira, J Balvin, Usher - che ha eseguito il suo nuovo singolo, "I cry" - e molti altri.

La musicista francese, in occasione dell’evento "Global Goal: Unite for our future”, ha contribuito con il video della performance di “La vita nuova”, title track del suo ultimo Ep pubblicato lo scorso 27 febbraio.

La cantante e attrice statunitense, invece, ha proposto live il brano “Where peaceful waters flow” di Gladys Knight & the Pips, tratto dall’album del gruppo del 1973, “Imagination”.