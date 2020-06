Elisa ha partecipato agli Stati Generali del governo Conte

Elisa è intervenuta in videoconferenza oggi, domenica 21 giugno, a Villa Pamphilj, a Roma, nell'ambito degli Stati Generali convocati dall'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Come riferisce l'agenzia ANSA, la cantante di Pordenone - intervenuta in un panel dedicato al mondo della cultura e dello spettacolo - ha dichiarato:

"Sono una cantautrice, una musicista, ma non potevo che cogliere questa occasione per accendere l'attenzione su una parte dei problemi che ci sono oggi nel settore. Il confronto è importante e il settore della musica deve farsi sentire. Oggi, 21 giugno, è la festa della musica, ma purtroppo è una festa 'senza musica', come tanti hashtag e il significativo flash mob di oggi hanno sottolineato. Ritengo importante che lo Stato ascolti le tante voci che si stanno mobilitando in questo periodo, come il movimento "La musica che gira". E' fondamentale che ci sia attenzione verso un settore di così grande rilievo per l'economia italiana, ma che ricevuto ancora troppo poco. I problemi sono tanti - ha aggiunto - legati ai lavoratori intermittenti del settore non riconosciuti, alla mancanza di associazioni di categoria forti e riconosciute a livello statale, agli aiuti che non sono arrivati, ad un settore, quello live, che va tutelato oggi più che mai affinché non ci rimettano né il pubblico né i lavoratori, e ad una ripartenza richiesta a più voci di cui io sono da sempre profonda sostenitrice, legata a nuove forme di sviluppo sostenibile che puntino su energia da fonti rinnovabili"

L'artista ha eseguito dal vivo a cappella il brano "Luce (tramonti a nord est)", versione in italiano della canzone "Come Speak to Me" (con il testo curato da Zucchero) originariamente pubblicato nella riedizione di "Asile's World" del 2001:

Oltre a Elisa all'incontro sono intervenuti anche l'attrice Monica Guerritore, gli scrittori Alessandro Baricco e Stefano Massini, gli architetti Stefano Boeri e Massimiliano Fuksas e il regista Giuseppe Tornatore.