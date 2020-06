Milano, flash mob di artisti in piazza Duomo in sostegno ai lavoratori dello spettacolo

Decine di artisti tra i quali - riferisce l'agenzia ANSA - Levante, Diodato, Lodo Guenzi, Manuel Agnelli (nella foto), Cosmo e Ghemon sono stati protagonisti della giornata di oggi, domenica 21 giugno, di un flash mob in piazza Duomo, a Milano: l'iniziativa ha visto i cantanti schierarsi nel centro del capoluogo lombardo in silenzio, vestiti a lutto, per sensibilizzare il governo - in occasione dell'edizione 2020 della Festa della Musica - sulla condizione dei lavoratori del settore spettacoli, duramente colpita dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria adottate a partire dallo scorso marzo. Per mezzo dell'evento, organizzato nell'ambito dell'iniziativa #lamusicachegira, gli artisti chiedono che vengano prese in considerazione dall'esecutivo le proposte di emendamento al Decreto Rilancio che comprendono - tra le altre cose - anche un'indennità da erogare a tutti gli addetti del settore fino a che le normative che regolano gli spettacoli dal vivo permetteranno al comparto un'effettiva ripartenza.

21062020 il silenzio della musica è in piazza.#senzamusica #iolavoroconlamusica pic.twitter.com/8AIloYIv5Z — La musica che gira (@lamusicachegira) June 21, 2020