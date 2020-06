Amici Speciali, la finale: dopo la rinuncia dei Kolors, ripescato un ballerino

Andrà in onda in diretta questa sera su Canale 5 la finale di Amici Speciali, lo spin off del talent show condotto da Maria De Filippi con protagonisti cantanti e ballerini in qualche modo già noti al pubblico televisivo. A contendersi il trofeo di vincitore saranno i cantanti Michele Bravi e Irama e i ballerini Alessio e Umberto Gaudino. Quest'ultimo è stato ripescato dopo la rinuncia di Stash e i Kolors al loro posto di finalisti: la band, che vinse "Amici" nel 2015, era riuscita a conquistare uno dei quattro posti disponibili per la finale nella terza puntata, lo scorso venerdì, ma poi il frontman ha preferito lasciarlo a un concorrente meno noto ("Di opportunità io ne ho avute già tante, qui", ha detto). A decretare il vincitore di Amici Speciali sarà solamente il pubblico da casa, tramite il televoto.

In studio saranno comunque presenti anche gli altri concorrenti che non sono riusciti a raggiungere la finale: i cantanti Gaia Gozzi (già vincitrice dell'ultima edizione di "Amici", andata in onda tra febbraio e marzo), Random, Giordana Angi, Alberto Urso e gli stessi Kolors; e i ballerini Andreas Muller, Gabriele Esposito e Javier Rojas. Presenti anche i giudici del programma Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato e Giorgio Panariello, Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e i quattro rappresentanti dei principali network radiofonici italiani, Anna Pettinelli per Rds, Daniela Cappelletti per Radio Italia, Federica Gentile per Rtl 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105. Tra gli ospiti anche J-Ax, che presenterà il suo nuovo singolo "Una voglia assurda".