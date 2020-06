Amici Speciali, i Kolors rinunciano alla finale. Stash: 'Già avuto tante opportunità'

I Kolors hanno deciso di rinunciare al loro posto da finalisti di "Amici Speciali", lo spin off del talent show condotto da Maria De Filippi con protagonisti cantanti e ballerini in qualche modo già noti al pubblico televisivo. La band capitanata da Stash Fiordispino aveva conquistato uno dei quattro posti disponibili per la finale lo scorso venerdì e domani avrebbe dovuto contendersi il trofeo con gli altri tre finalisti: Michele Bravi, Irama e il ballerino Alessio Gaudino. Non sarà così e ad annunciarlo è stato proprio il frontman del gruppo:

"Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un opportunità e io di opportunità in questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l'o alzata nel 2015 e da due anni sono professore in questa scuola. Grande parte dei ragazzi che vedete in questo programma li ho visti crescere. Mi sembra giusto rinunciare in questo momento al mio posto da finalista".

COMUNICAZIONE UFFICIALE: i The Kolors rinunciano al loro posto da finalisti! Chi prenderà il loro posto? #AmiciSpeciali pic.twitter.com/W8rF3DHKey — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) June 3, 2020

A scegliere il quarto finalista, che andrà così a prendere il posto dei Kolors, sono stati gli altri tre concorrenti: è il ballerino Umberto Gaudino.