Amici Speciali: ecco chi sono i quattro finalisti

Ieri sera, 29 maggio, è andata in onda su Canale 5 la semifinale di “Amici Speciali”, lo spin off del talent show condotto da Maria De Filippi il cui obiettivo è di raccogliere fondi per supportare l’Italia in questo periodo di emergenza sanitaria. La terza puntata del programma - che ha visto in gara, per solidarietà, sette cantanti e cinque ballerini già in qualche modo affermati e suddivisi in due squadre, la blu e la bianca - è stata caratterizzata, a differenza degli altri appuntamenti, dalla presenza in studio di 90 persone residenti tutte nella regione Lazio, tutti aspiranti allievi della ventesima edizione di "Amici".

I finalisti che durante l'ultimo appuntamento di "Amici Speciali" - che andrà in onda in prima serata, sempre su Canale 5, il prossimo venerdì, 5 giugno - si contenderanno la vittoria del talent sono i cantanti Michele Bravi, Irama, la band dei Kolors e il ballerino Alessio Gaudino.

I cantanti Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random e i ballerini Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino e Javier Rojas, invece, non concorreranno alla vittoria durante la finale dello show condotto da Maria De Filippi, ma faranno da supporter di un finalista.

Le esibizione dei concorrenti di “Amici Speciali” sono state valutate dal pubblico da casa, tramite televoto - i cui proventi saranno interamente devoluti alla Protezione Civile Italiana -, da Alessandra Celentano, Beppe Vessicchio e Rudy Zerbi oltre che dalla giuria composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato ma anche da Alessandra Celentano, Beppe Vessicchio, Rudy Zerbi e dai rappresentanti di quattro network radiofonici Anna Pettinelli per RDS Radio Dimensione Suono, Daniela Cappelletti per Radio Italia solo Musica Italiana, Federica Gentile per RTL 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105.