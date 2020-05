Coronavirus, ad 'Amici' torna il pubblico in studio

Ad "Amici" torna il pubblico in studio. Alla terza puntata di "Amici Speciali", lo spin off del talent show condotto da Maria De Filippi con protagonisti non talenti emergenti ma cantanti e ballerini in qualche modo già noti al pubblico televisivo, in onda in diretta su Canale 5 questa sera, oltre ai concorrenti, alla conduttrice, ai giudici, ai tecnici, agli operatori e agli autori, partecipano anche alcuni spettatori presenti in sala. Si tratta di 90 persone residenti tutte nella regione Lazio (lo show è trasmesso dagli Studi Elios di via Tiburtina a Roma), collocate in diversi punti sugli spalti dello studio-arena che ospita le esibizioni dei concorrenti del talent, rispettando la distanza di sicurezza. Il serale della diciannovesima edizione di "Amici", che ha debuttato lo scorso 28 febbraio per chiudere il 3 aprile, è stata la prima ad andare in onda senza il pubblico in studio, a causa della pandemia di Covid-19 (gli spettatori poterono assistere solamente alla prima puntata, trasmessa poco prima che venisse dichiarato il lockdown).