Amici Speciali: stasera la semifinale, con otto eliminati

La gara di "Amici Speciali", lo spin off del talent show condotto da Maria De Filippi con protagonisti non talenti emergenti ma cantanti e ballerini già in qualche modo noti al pubblico televisivo, entra nel vivo. Stasera in diretta su Canale 5 va in onda la semifinale del programma, che prevede l'eliminazione di ben otto dei dodici concorrenti in gara. Gli altri quattro il prossimo venerdì, 5 giugno, si contenderanno la vittoria del talent. Per il canto gareggiano i Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random. Per il ballo Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino.

Le esibizioni dei concorrenti sono giudicate dal pubblico da casa tramite televoto, da una giuria composta da personaggi del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento italiano (ne fanno parte Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato), dai rappresentanti di quattro network radiofonici (Anna Pettinelli per Rds, Daniela Cappelletti per Radio Italia, Federica Gentile per RTL 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105) e da tre volti storici del cast di "Amici" (Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi).

"Amici Speciali" è, come più volte sottolineato dalla produzione, "all'insegna della solidarietà". Sfidandosi, i concorrenti devono cercare di ottenere tamponi, mascherine, apparecchiature e altri strumenti per fronteggiare l'emergenza coronavirus, da donare alla Protezione Civile. Dal comunicato stampa si legge che fino ad oggi lo show ha donato 65mila tamponi, 10mila mascherini ffp2, 2 apparecchiature per la terapia intensiva, rimborsi a cinque medici per un mese, rimborsi a 10 operatori socio-sanitari per trenta giorni, 1100 litri di gel disinfettante. Devoluti alla Protezione Civile anche tutti i proventi del televoto.