Random (ad Amici Speciali), ecco il singolo 'Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa'

Tra i concorrenti di "Amici Speciali", la nuova versione del talent show condotto da Maria De Filippi con in gara cantanti e ballerini già in qualche modo noti al pubblico, il rapper Random pubblica il nuovo singolo "Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa". Il brano arriva dopo il duetto con Carl Brave su "Marionette", a sua volta pubblicato dopo "Chiasso", "180", "Rossetto" e "Scusa a a a": Random lo farà ascoltare stasera durante la seconda puntata di "Amici Speciali", in onda in diretta su Canale 5.

Vero nome Emanuele Caso, classe 2001, partendo dalla Riviera romagnola negli ultimi mesi con le sue canzoni Random è riuscito a riscuotere discreti successi sul web senza il supporto di una multinazionale: "Guardo a casi come quello di Ultimo: da indipendente è riuscito a spaccare tutto", ha raccontato a Rockol quando è stata ufficializzata la sua partecipazione ad "Amici Speciali". E pensare che quattro anni fa, poco più che sedicenne, provò anche ad entrare nella "scuola" di Maria De Filippi, ma senza successo: "A 16 anni mi presentai ai provini. Era il 2016. Superai le prime fasi, poi la redazione mi disse che mi avrebbero fatto sapere. Però non mi chiamarono più. 'X Factor'? Non ci ho mai provato. Il fatto è che non mi piace cantare le canzoni degli altri. Ad 'Amici' avrei cantato i miei pezzi, non quelli di qualcun altro".