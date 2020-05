'Amici speciali', stasera in diretta la seconda puntata

Va in onda stasera in diretta su Canale 5 la seconda puntata di “Amici speciali”, lo spin off del talent show condotto da Maria De Filippi che ha per protagonisti alcuni ex concorrenti del programma e altri cantanti. Suddivisi in due squadre cantanti e ballerini si scontrano in una serie di sfide. Non c’è nessun eliminato, solo un vincitore di puntata: il programma è all’insegna della solidarietà (nella prima puntata i concorrenti dovevano cercare di ottenere tamponi da destinare alla protezione civile per l’emergenza coronavirus - ha vinto il ballerino Alessio Gaudino).

In gara ci sono i Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random. Per il ballo si sfidano i danzatori Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino. Le esibizioni dei concorrenti, divisi in due squadre, sono valutate da Alessandra Celentano, Beppe Vessicchio e Rudy Zerbi oltre che da una giuria composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello. A giudicare le performance dei concorrenti anche quattro rappresentanti di altrettanti network radiofonici: Anna Pettinelli per RDS Radio Dimensione Suono, Daniela Cappelletti per Radio Italia solo Musica Italiana, Federica Gentile per RTL 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105.