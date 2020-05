Amici Speciali, ecco chi ha vinto la prima puntata

Ieri sera, 15 maggio, è andata in onda la prima puntata di “Amici Speciali”, il nuovo spin-off del talent condotto da Maria De Filippi che vede in gara, per solidarietà, un cast composto da sette cantanti e cinque ballerini già affermati. Al termine del primo dei quattro appuntamenti della nuova versione di “Amici” - caratterizzato dall’assenza del pubblico in studio a causa dell’emergenza Coronavirus - è stato decretato il vincitore assoluto della serata che si è rivelato essere il ballerino Alessio Gaudino, concorrente della squadra bianca che ha trionfato nella seconda manche.

Nel corso della puntata - durante la quale i concorrenti hanno sbloccato 10 mila euro da destinare alla Protezione Civile - la squadra bianca (composta dai cantanti Michele Bravi, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Random e dai ballerini Andreas Muller e Alessio Gaudino) e quella blu (formata dalla band dei Kolors, dai cantanti Irama e Alberto Urso, e dai ballerini Gabriele Esposito, Umberto Gaudino e Javier Rojas) si sono sfidate in tre manche. Al termine di ogni partita i concorrenti hanno sbloccato dei contributi per supportare l’Italia in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Coronavirus.

Le esibizione dei concorrenti sono state valutate dal pubblico da casa, tramite televoto, da Alessandra Celentano, Beppe Vessicchio e Rudy Zerbi oltre che da una giuria composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello. Eleonora Abbagnato - prevista in commissione - non ha potuto partecipare, essendo tornata da poco dalla Spagna. A giudicare le performance degli artisti anche quattro rappresentanti di altrettanti network radiofonici: Anna Pettinelli per RDS Radio Dimensione Suono, Daniela Cappelletti per Radio Italia solo Musica Italiana, Federica Gentile per RTL 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105.

La seconda puntata di “Amici Speciali” andrà in onda in prima serata, sempre su Canale 5, il prossimo venerdì 22 maggio.