Amici Speciali, la prima puntata del nuovo spin-off del talent: ecco cosa succede

Questa sera, 15 maggio, prende il via "Amici speciali”, una nuova versione del talent condotto da Maria De Filippi. Il nuovo spin-off di “Amici” - di cui si è conclusa lo scorso 3 aprile la diciannovesima edizione con la vittoria della cantante Gaia Gozzi-, trasmesso in prima serata su Canale 5, prevede quattro appuntamenti con un cast composto da da sette cantanti e cinque ballerini già affermati. Stasera la prima puntata vede in gara, nella categoria canto, i Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random. Per il ballo si sfidano i danzatori Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino. Le esibizioni dei concorrenti, divisi in due squadre, sono valutate da Alessandra Celentano, Beppe Vessicchio e Rudy Zerbi oltre che da una giuria composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e Eleonora Abbagnato - non presente in studio, essendo tornata da poco dalla Spagna.

Seguiremo qui, in diretta, lo svolgimento della serata.

La puntata si apre con la prima manche che vede scontrarsi tre concorrenti della squadra bianca - composta da Michele Bravi, Giordana, Gaia, Random, Andreas, Alessio - e tre della blu - che vede schierati i Kolors, Irama, Alberto Urso, Gabriele, Umberto, Javier. I primi a sfidarsi sono il ballerino Andreas e i Kolors, che eseguono la cover di “Come together” dei Beatles. È poi il turno di Michele Bravi, che canta la sua canzone "Il diario degli errori", e del danzatore Gabriele. Dopo un siparietto che coinvolge la giuria la sifda continua con Gaia, che si esibisce interpretando “Mas que nada” di Sergio Mendes, e Alberto Urso, il quale canta “Your Song” di Elton John. Beppe Vessicchio è chiamato a decretare la squadra vincitrice della prima sfida che si conclude con la vittoria dei blue, dopo il duello tra il danzatore Andreas Muller e la band di Stash che propone una sua versione di “In the air tonight” di Phil Collin.