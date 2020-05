Jeff Beck e Johnny Depp: il video della cover di John Lennon 'Isolation'

Ha un video ufficiale la cover del brano di John Lennon "Isolation" registrata lo scorso anno da Jeff Beck e Johnny Depp e resa disponibile solo negli ultimi giorni come omaggio - e incoraggiamento - da parte della veterana leggenda britannica delle sei corde e dalla star di Hollywood prestata al rock ai fan costretti all'isolamento volontario per le disposizioni anti Covid-19: le immagini sono state girate lo scorso settembre in occasione dell'edizione 2019 del Crossroads Festival, manifestazione dedicata al mondo della chitarra ideata e diretta da un altro grande virtuoso dello strumento, Eric Clapton.

A proposito del brano lo stesso Beck aveva dichiarato:

"È già da un po' che io e Johnny lavoriamo a della musica insieme e abbiamo registrato questa traccia durante il nostro tempo in studio lo scorso anno. Non ci aspettavamo di pubblicarla così presto, ma dati i tempi duri e la reale 'isolation' che stanno affrontando le persone in questo momento arduo, abbiamo deciso che adesso sarebbe stato il momento giusto per farvela ascoltare"

"Isolation" fu scritta da Lennon sul finire degli anni Sessanta in un periodo di grande sconforto, caratterizzato dalla disillusione seguita allo scioglimento dei Beatles e agli attacchi di parte dell'opinione pubblica subìti dallo stesso artista e da sua moglie Yoko Ono: registrata il 6 ottobre del 1970 presso gli studi londinesi della EMI, la canzone venne pubblicata nel dicembre dello stesso anno all'interno di "John Lennon/Plastic Ono Band", album che segnò il debutto del fu sodale di Paul McCartney fuori dai Fab Four.