David Gilmour canta Syd Barrett: guarda il video

“Von Trapped Family” è il titolo della serie di video che vedono l’ex chitarrista dei Pink Floyd, direttamente dalla propria casa, suonare e cantare alcuni brani oltre che a conversare con sua moglie Polly Samson e la sua famiglia. David Gilmour e la sua consorte avevano in programma un tour di "parole e musica" per presentare il nuovo romanzo della Samson, intitolato "A Theater For Dreamers", ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, i loro programmi sono stati stravolti e hanno deciso di proporre in streaming un evento simile a quello che avrebbero presentato dal vivo.

Nel nuovo filmato, disponibile in streaming, Gilmour ha cantato e suonato le cover di due brani di Syd Barrett, oltre a condividere ricordi e racconti sul compianto fondatore della leggendaria band britannica, venuto a mancare nel luglio 2006. Nel video riportato di seguito è possibile vedere l’evento, a margine del quale il già addetto alle sei corde del gruppo di “The dark side of the moon” ha proposto la propria versione di due canzoni di Syd Barrett, “Octopus” (al minuto 17:35) e “Dominoes” (al minuto 32:50).

In un’altra clip della serie di video proposti in streaming, l’ex Pink Floyd aveva eseguito la cover di due brani di Leonard Cohen: "Bird On The Wire" e "So Long, Marianne".

Lo scorso 8 maggio è stato trasmesso su YouTube il filmato dei due concerti che hanno visto David Gilmour esibirsi presso l’Anfiteatro Romano di Pompei, lo stesso luogo dove quarantacinque anni prima si era esibito con i Pink Floyd. Di questi, sempre lo scorso venerdì, è stato condiviso in streaming il video di “Us And Them”, proposto live dalla band britannica durante lo show andato in scena al Earls Court il 20 ottobre 1994 - spettacolo testimoniato nel film concerto “Pulse” e trasmesso in streaming il 17 aprile.