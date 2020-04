Guarda David Gilmour che canta in acustico Leonard Cohen

I programmi del chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour e della di lui moglie Polly Samson sono stati stravolti da quella devastante tragedia che sta mettendo in ginocchio il mondo intero che va sotto il nome di COVID19.

I due, infatti, questo mese, dovevano partire per un breve tour di 'parole e musica' per lanciare l'uscita del nuovo romanzo della Samson intitolato 'A Theater For Dreamers', ambientato sull'isola greca di Hydra nel 1960, luogo in cui viveva l'allora giovane Leonard Cohen.

Stravolto il programma dal Coronavirus Gilmour e moglie hanno trasmesso in streaming, da casa, insieme alla loro famiglia, un evento simile a quello che avrebbero presentato dal vivo, con la Samson a leggere il romanzo e Gilmour a suonare canzoni tratte dal repertorio di Cohen.

Nel video più sotto è possibile vedere l'evento e, soprattutto, per quanto attiene al lato prettamente musicale, gustarsi Gilmour interpretare i classici "Bird On The Wire" (al minuto 7.45) e "So Long, Marianne" (al minuto 30.08).