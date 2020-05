David Gilmour, questa sera in streaming ‘Live At Pompeii’

Questa sera, 8 maggio, dalle 18 (ora italiana) sarà trasmesso sul canale YouTube dell’ex chitarrista dei Pink Floyd la registrazione dei due concerti che David Gilmour ha tenuto a luglio 2016 presso l’Anfiteatro Romano di Pompei, lo stesso luogo dove quarantacinque anni prima si era esibito con la leggendaria band britannica.

I due show di Gilmour presso l’anfiteatro di epoca romana, parte della branca italiana del tour a supporto dell’album del chitarrista "Rattle that lock” del 2015, furono ripresi dalle telecamere di Gavin Elder e testimoniati da un album dal vivo pubblicato nel 2017. Come si legge nella didascalia del video pubblicato su YouTube - riportato più avanti e disponibile alla visione questa sera - i due live di David Gilmour sono stati “i primi concerti rock per un pubblico nell’anfiteatro romano, e, per due sole notti, una folla di 2.600 persone si trovava esattamente dove i gladiatori avrebbero combattuto nel primo secolo d.C.”

Questa la setlist:

5 A.M.

Rattle That Lock

Faces of Stone

What Do You Want from Me

The Blue

The Great Gig In the Sky

A Boat Lies Waiting

Wish You Were Here

Money

In Any Tongue

High Hopes

One of These Days

Shine On You Crazy Diamond

Fat Old Sun

Coming Back to Life

On an Island

Today

Sorrow

Run Like Hell

Time / Breathe (Reprise)

Comfortably Numb

Beauty