Bruce Springsteen, il cantautore che racconta l'America (ma che in questo periodo parla poco)

"Nella mia musica voglio raccontare la distanza tra il sogno americano e la realtà" è una delle frasi che il Boss spesso usa per spiegare la sua visione del lavoro di cantautore. Un approccio evidente dagli esordi a "Western Stars", l'album uscito un anno fa, e soprattutto in alcuni momenti della carriera, come all'inizio degli anni zero. Narra la leggenda che dopo l'attentato dell'11 settembre, una persona lo abbia fermato ad semaforo e gli abbia detto: "Bruce, abbiamo bisogno di te". Quell'esortazione fu la motivazione a produrre "The Rising", nel luglio 2002.

Il Boss, in questo periodo sta tenendo un profilo molto basso, a differenza dei suoi colleghi. Una sola apparizione in video, la scorsa settimana per il benefit Jersey4Jersey per il suo New Jersey, e poche apparizioni solo in voce alla E Street Radio su Sirius XM, dove racconta la sua vita in quarantena con poche parole e molta musica altrui. In questi programmi Springsteen ha fatto diversi accenni alla madre, malata di Alzheimer da 10 anni, e che non può vedere.

Una delle cose più difficili degli ultimi tempi è la distanza che devi mantenere tra te e i tuoi cari. Mia mamma è malata di Alzheimer da dieci anni e vive nel presente: questo momento, e solo questo momento, è suo. Toccarla, abbracciarla e baciarla sono gesti molto importanti per la sua esperienza di vita in questo momento.”

Qualche fan, negli attivissimi forum a lui dedicati, si è lamentato di questa latitanza, e avrebbe preferito una presenza più costante. Però c'è una buona notizia: in una recente intervista, Bon Jovi - che ha organizzato il benefit Jersey4Jersey - ha raccontato di essere stato invitato a casa del Boss ad ascoltare il nuovo album con la E Street Band, di cui si parla ormai dallo scorso anno. Un disco che quindi dovrebbe essere stato completato, e che spiegherebbe almeno in parte questo silenzio: un'attesa di tempo migliore, per tornare a raccontare l'America.