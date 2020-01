Bruce Springsteen è in studio: l'album con la E Street Band è in arrivo?

Se ne parla da mesi, ma di fatto senza prove dirette - fino ad ora. Bruce Springsteen sta lavorando all'atteso ritorno con la E Street Band. In studio, per il momento: a darne notizia, sempre indiretta ma questa volta inconfutabile, è Ron Aniello, già al lavoro sugli ultimi album del Boss. Il produttore è solito postare indizi - seppure sporadici - su instagram, come già fatto nelle settimane scorse. Ma nei giorni scorsi ha postato una storia (archiviata qua) in cui si vede il banco di registrazione al lavoro, lui che fuori campo dice "You guys rocked too hard!" e poi, incofondibile, la risata del Boss, sempre fuori campo.

A fine 2019, promuovendo il film legato a "Western stars", Springsteen aveva dichiarato di avere scritto un album di materiale per la band. Si diceva che sarebbe dovuto entrare in studio a fine anno, senza avere ulteriori aggiornamenti, fino a due altri post di Aniello, che dagli studi di Colts Neck, New Jersey aveva scritto sempre su instagram "Roba buona in arrivo nel 2020". Questa storia su instagram è la conferma definitiva della lavorazione.

Nessun indizio invece sul tour, quello ancora più atteso: l'unico ad avere parlato è Little Steven, che si è detto speranzoso ma poi ha spiegato:

Fino a quando non vedrò un comunicato stampa, non mi interessa cosa Bruce dice nelle interviste…. Voglio dire, ho fatto dichiarazioni e mi sono già messo nei guai in passato. quindi ho imparato la lezione. Non mi interessa quello che dice. Si lo spero. Potrei anche pensarlo. Ma fino a quando non ci sarà un comunicato stampa, tutto ciò che posso dire è che lo spero e lo penso.

Intanto, per ingannare l'attesa, Il prossimo 21 febbraio, cinque album verranno pubblicati in vinile da Columbia Records/Legacy Recordings: "The Rising" (2002). "Devils & Dust" (2005), "Live In New York City" (2001), "Live In Dublin" (2007) e "18 Tracks".

Qua invece vi guidiamo alla riscoperta di 5 canzoni nascoste della discografia del Boss