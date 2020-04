Coronavirus: morta a 61 anni la cantante Cristina

È scomparsa all'età di 61 anni a causa del coronavirus, stando a quanto si apprende dai messaggi pubblicati sui social da amici e colleghi, la cantante Cristina. Vero nome Cristina Monet-Zilkha, la cantante salì alla ribalta all'inizio degli anni '80 con il successo dance-pop "Things fall apart". Tra gli altri suoi successi anche "Disco clone" e "Is that all there is?", cover di Peggy Lee.

Molte delle sue canzoni furono co-firmate insieme a suo marito, Michael Zilkha, fondatore della Ze Records. Cristina si ritirò dal mondo della musica nel 1985. Dopo aver divorziato da Zilkha, nel 1990 ritornò a New York e cominciò a scrivere e pubblicare alcuni saggi musicali. Tra chi l'ha omaggiata anche la cantante Zola Jesus, protagonista della nuova scena synth-pop, che su twitter ha scritto: "Era troppo strana per il mondo pop e troppo pop per il mondo degli strani".