Addio a Manu Dibango: aveva il Coronavirus

È mancato all'età di 86 anni Manu Dibango, sassofonista e leggenda dell'AfroJazz. Era ricoverato a Parigi, ed è mancato dopo avere contratto il Covid 19, ovvero il CoronaVirus.

Nato a Douala, in Camerun, il 12 dicembre 1933, sassofonista e vibrafonista è stato uno delle figure chiave della connessione tra world music e jazz nella seconda metà del secolo scorso.

Nel 1960 è il fondatore e membro di African Jazz, una band Africana con cui rimane cinque anni; è comunque nel 1972 che attira l’attenzione del pubblico con l’album "Soul Makossa" che gettò le basi per quella che poi sarebbe esplosa commercialmente come disco music solo qualche anno dopo. Già collaboratore di figure di primissimo piano come Fela Kuti, Herbie Hancock, Bill Laswell e Don Cherry, aveva suonato anche con artisti italiani, partecipando a "Lorenzo 2015 CC" di Jovanotti.

Caricamento video in corso Link

Questo il messaggio postato sulla sua pagina Facebook, in francese ed inglese