Madonna: 'La cosa fantastica del Coronavirus è che ci rende tutti uguali'

"La cosa fantastica del Coronavirus è che ci rende tutti uguali": lo dice Madonna in un video postato sui social, per raccontare il suo punto di vista sull'emergenza epidemiologica da Covid-19 ormai diffusa su scala mondiale. Il virus come la livella resa celebre da Totò nella sua poesia? Più o meno: "Non importa quanto sei ricco, quanto sei famoso, quanto sei divertente, quanto sei intelligente, dove vivi, quanti anni hai, quali storie meravigliose puoi raccontare. Il Coronavirus ci rende tutti uguali ed è al tempo stesso terribile e fantastico", riflette la popstar statunitense.

Solamente qualche giorno fa Madonna è caduta nella trappola di un video fake , lanciando un messaggio di solidarietà all'Italia in questo momento difficile: la cantante ha rilanciato su suoi canali ufficiali la clip di uno dei flash mob che in Italia hanno visto le persone affacciarsi alle finestre e ai balconi per cantare contro la paura per il Coronavirus, credendo che nella clip in questione le persone stessero cantando un suo brano. Peccato che il video fosse stato in realtà manomesso e che nella clip ufficiale le persone stessero cantando un'altra canzone.