Gaffe di Madonna: è un fake il video di solidarietà per l'Italia

Una canzone di Madonna per combattere la paura per il Coronavirus? No, il video che la popstar - che come noto ha origini italiane - ha pubblicato sui social nelle ultime ore per mandare un messaggio di solidarietà all'Italia è un fake.

Madonna ha rilanciato su suoi canali ufficiali la clip di uno dei flash mob che ieri pomeriggio in Italia hanno visto le persone affacciarsi alle finestre e ai balconi per cantare contro la paura per il Coronavirus, credendo che nella clip in questione le persone stessero cantando una sua canzone, "I rise", dall'ultimo album "Madame X". "Alziamoci tutti in piedi, in tutto il mondo", ha scritto la cantante. Ma il video è stato in realtà "manomesso": qualcuno si è infatti divertito a sostituire l'audio originale del video, sostituendolo con l'audio di un altro video, nel quale un gruppo di persone canta appunto il brano di Lady Ciccone (per la cronaca: nel video originale le persone cantano "Tusa" di Karol G e Nicki Minaj).

Let Us All RISE UP. everywhere around the world!! 🌎 🌍 #irise pic.twitter.com/NJv93kWnWs — Madonna (@Madonna) March 15, 2020

Its fake lmao this is the real one pic.twitter.com/ANDCTLgHfp — jo ʬ⁸⁴ (@jo_zatarra) March 15, 2020

Solo qualche giorno fa anche Katy Perry era caduta nella trappola di un video fake: convinta che le persone affacciate alla finestra stessero cantando la sua "Roar" aveva condiviso un messaggio di solidarietà per l'Italia, salvo poi accorgersi della gaffe e cancellare il post.