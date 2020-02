Marracash, i concerti e il coronavirus: "Una stupida follia collettiva"

Manca meno di un mese alla partenza del tour di "Persona", l'acclamato album di Marracash uscito nel 2019: un successo che ha generato solo al Forum di Assago ben 4 date. Inevitabile che i fan, in questi giorni di spostamenti e sospensioni di singole date e interi tour a causa del coronavirus, chiedano lumi sul futuro.

Marra e il suo promoter non hanno comunicato nessuna spostamento: le date sono tutte confermate in mancanza di comunicazioni di altro avviso. Ma il rapper ha idee chiare su quello che sta succedendo, e le esprime rispondendo ad una fan che chiede cosa succedderà ai concerti. È una "stupida follia collettiva", secondo Marracash.

Manca un mese. Mi auguro che questa stupida follia collettiva sia finita per allora. Anche perché sennò andiamo in bancarotta come Paese!

Manca un mese. Mi auguro che questa stupida follia collettiva sia finita per allora. Anche perché sennò andiamo in bancarotta come paese! https://t.co/zn5UAUfUM8 — MARRACASH (@marracash) February 25, 2020

Queste le date del tour, che al momento sono tutte confermate

28 Marzo – Palainvent – Jesolo (Ve)

​3 Aprile – Mediolanum Forum – Assago (Mi)

4 Aprile – Mediolanum Forum – Assago (Mi)

6 Aprile – Palazzo Dello Sport – Roma

9 Aprile – Pala Partenope – Napoli

16 Aprile – Mandela Forum – Firenze

18 Aprile – Mediolanum Forum – Assago (Mi)

24 Aprile – Unipol Arena – Casalecchio Di Reno (Bo)

28 Aprile – Pala Alpitour – Torino

2 Maggio – Mediolanum Forum – Assago (Mi)

7 Maggio – Pala Florio – Bari

9 Maggio – Pala Catania – Catania

22 Maggio – Arena Di Verona – Verona