Coronavirus: concerti ed eventi sospesi (in aggiornamento)

Come deciso dalle autorità e riportato qua da Rockol - Coronavirus, concerti annullati: ecco le ordinanze delle regioni - in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia tutti gli eventi pubblici, compresi quindi concerti e date di instore tour, sono rimandati a data da destinarsi. Il provvedimento è valido per il momento fino a domenica 1 marzo compresa.

I tre concerti della PFM in programma a Brescia questa sera (24 febbraio), a Milano il 25 febbraio e a Padova il 27 febbraio sono stati posticipati a maggio, come riportato dall'ufficio stampa della band:

In ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del COVID-19 e alle relative disposizioni ministeriali, PFM, D&D Concerti, Ventidieci, Zed comunicano il rinvio di 3 concerti del tour "PFM canta De André - Anniversary" nelle seguenti date:

Brescia - la data del 24 Febbraio è rinviata al 22 Maggio;

Padova - la data del 27 Febbraio è rinviata al 24 Maggio;

Milano - la data del 25 Febbraio sarà rinviata a data che comunicheremo al più presto.

I biglietti acquistati per le date originarie restano validi alle medesime modalità di fruizione.



Non avrà luogo il concerto di Mabel previsto per lunedì 24 febbraio ai Magazzini Generali di Milano.

Siamo spiacenti di comunicare che, in ottemperanza con l’ordinanza emessa oggi dalla Regione Lombardia, lo show di Mabel previsto ai Magazzini Generali di Milano non avrà luogo. L’organizzazione e il management dell’Artista rispettano pienamente la decisione delle autorità locali e stanno adesso valutando la possibilità di recuperare lo show nelle prossime settimane. I possessori di biglietto per il concerto potranno chiederne il rimborso, a breve verrà emessa una nuova comunicazione riguardo il possibile recupero del concerto.

Sospesa la sesta edizione del Seeyousound International Music Film Festival, che aveva debuttato lo scorso venerdì e avrebbe dovuto continuare fino al 1° marzo.

A tre giorni dall’inizio della VI edizione di SEEYOUSOUND International Music Film Festival, l’Associazione Seeyousound, organizzatrice del festival, è costretta a comunicare la sospensione della manifestazione, inizialmente prevista al Cinema Massimo MNC di Torino fino a domenica 1 marzo 2020. Aggiornamenti su eventuali riprese della programmazione saranno rese note non appena disponibili. Tutto lo staff di Seeyousound ringrazia ogni singolo spettatore che ha aspettato l’inizio del festival e ha partecipato in questi giorni alle proiezioni.

Annullato anche il concerto dei giapponesi Crossfaith a Milano previsto per lunedì 24 febbraio. L'annuncio del promoter:

Siamo rammaricati di dover comunicare che, analogamente alle disposizioni stabilite dall’ultima ordinanza rilasciata dalla Regione Lombardia, l’unica data italiana dei Crossfaith, prevista per lunedì 24 febbraio al Legend di Milano, sarà da considerarsi cancellata. I rimborsi dei biglietti saranno riscuotibili contattando il punto vendita autorizzato, fisico od online, presso cui si è effettuato l’acquisto. Speriamo di riportare i Crossfaith nel nostro Paese al più presto.

Il Teatro alla Scala di Milano ha deciso di sospendere tutte le rappresentazioni. L'annuncio in una nota pubblicata su Facebook:

"Si comunica che in relazione all'evolversi della diffusione del Coronavirus le rappresentazioni del Teatro alla Scala sono sospese a titolo cautelativo in attesa delle disposizioni delle autorità competenti".



Annullato anche il concerto milanese di domenica 23 febbraio del gruppo hip hop olandese Dope D.O.D. Lo annuncia il promoter del trio:

Siamo fortemente dispiaciuti di dover annunciare che differentemente da quanto comunicato finora, a causa di ordinanze di forza maggiore completamente fuori dal controllo degli artisti ed in linea con le precauzioni adottate dalla città di Milano nei confronti del Coronavirus, il concerto dei DOPE D.O.D. di stasera non avrà luogo. Tutti i biglietti saranno pienamente rimborsabili tramite gli ufficiali canali di vendita, fisici e online, presso cui si è effettuato l’acquisto. Siamo già in contatto con il management della band affinché la data possa venir riprogrammata il prima possibile in condizioni più che ottimali. I DOPE torneranno presto a trovarci.



I Big Thief hanno cancellato il loro concerto in programma domenica 23 febbraio al Circolo Magnolia di Milano. Il locale ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali una nota scritta dalla stessa band newyorkese:

"Sebbene il rischio di contagio di Coronavirus sia molto basso, riteniamo che sia meglio essere cauti per il bene dei nostri fan, di chi lavora con noi e di noi stessi. In linea con le varie precauzioni che la città sta prendendo, al momento ci sembra sensato annullare la serata".

Il Circolo Magnolia fa sapere che il rimborso dei biglietti per il concerto dei Big Thief a Milano potrà essere richiesto presso i punti vendita o presso il gestore di vendita online dove gli stessi sono stati acquistati.

"Amici, a malincuore ma devo dirvi che abbiamo deciso di annullare la festa di martedì. Le notizie di queste ultime ore ci hanno portato a decidere che è meglio rinunciare a un momento così bello e privilegiare la salute di tutti. Mi dispiace perché avevamo speso già tempo, soldi ed energie ma, ripeto, la salute, la sicurezza e la tranquillità vengono prima di tutto. È una misura precauzionale, chi mi conosce sa che sono l'ultimo degli ipocondriaci, ma se esiste anche solo un dubbio che possa essere pericoloso noi abbiamo il dovere di essere prudenti. Spero capirete, soprattutto quanto ci dispiace. Chi aveva comprato i biglietti ovviamente verrà rimborsato".

Linus ha invece annunciato sui social l'annullamento della festa di Radio Deejay prevista all'Alcatraz di Milano il prossimo martedì, 25 febbraio:

Elettra Lamborghini, impegnata con la promozione del suo album "Twerking Queen", ha invece annullato gli incontri con i fan previsti per domenica 23 febbraio a Biella, in Piemonte, e per lunedì 24 a Genova, in Liguria: