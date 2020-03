Concerti sospesi o rinviati: che fare con i biglietti acquistati?

Come è noto ai nostri lettori, teniamo da settimane un “diario” in continuo aggiornamento per quanto concerne le date sospese a causa del Covid 19: l'aggiornamento, coerentemente con il Decreto più recente emanato in materia, copre al momento la situazione fino al 3 aprile e vi si accede cliccando qui. Nel frattempo è attivo il calendario live italiano in tempo reale, accessibile dalla pagina principale della sezione Concerti di Rockol.

Integriamo oggi l’informativa fornendo indicazioni per ottenere istruzioni dettagliate relative alla gestione dei biglietti già acquistati per le date sospese, molte delle quali sono state già ri-programmate come da recuperare nelle settimane e nei mesi a venire. I casi per i quali i biglietti restano validi e/o per i quali è possibile chiedere un rimborso variano sia evento per evento, sia in base alla piattaforma di ticketing presso la quale sono stati acquistati.

Qui di seguito, pertanto, i link essenziali per districarsi in merito:

Biglietti acquistati presso TicketOne: istruzioni e aggiornamenti qui.

Biglietti acquistati presso TicketMaster: istruzioni e aggiornamenti qui.