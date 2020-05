Biagio Antonacci: le date al Teatro Carcano di Milano sono rinviate al 2021

Il cantautore milanese presenterà le canzoni del suo ultimo album, “Chiaramente visibili dallo spazio”, pubblicato il 29 novembre 2019, a partire dal 28 settembre 2021 al Teatro Carcano di Milano. Biagio Antonacci avrebbe dovuto dare il via alla residency al teatro milanese il prossimo 29 settembre ma, si legge in un comunicato stampa, “a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 e in ottemperanza alle disposizioni governative” gli spettacoli - precedentemente non confermati - sono rinviati all’anno venturo.

La nota stampa informa anche che i biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le date corrispondenti e che è possibile rivendere i titoli d’ingresso utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. È possibile, inoltre, modificare il nominativo sul biglietto in proprio possesso, seguendo la procedura di cambio nominativo disponibile all’interno dell’area MyTicketOne sul sito www.ticketone.it.

Ecco il nuovo calendario:

28 SETTEMBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO * recupero del 29 settembre 2020

29 SETTEMBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 30 settembre 2020

01 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 2 ottobre 2020

02 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 3 ottobre 2020

03 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 4 ottobre 2020

05 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 6 ottobre 2020

06 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 7 ottobre 2020

08 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 9 ottobre 2020

09 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 10 ottobre 2020

10 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero dell’11 ottobre 2020

12 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 13 ottobre 2020

13 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 14 ottobre 2020

15 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 16 ottobre 2020

16 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 17 ottobre 2020

17 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 18 ottobre 2020

19 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 20 ottobre 2020

20 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 21 ottobre 2020

22 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 23 ottobre 2020

23 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 24 ottobre 2020

24 OTTOBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO *recupero del 25 ottobre 2020