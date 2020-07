Francesca Michielin: una serie di date per l'estate 2020

La cantautrice veneta ha annunciato una serie di appuntamenti in programma per l’estate 2020 che vedranno Francesca Michielin portare la sua musica in diverse città del nostro Paese ed esibirsi su palchi allestiti - come dichiarato in un comunicato stampa - “in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni governative”. La voce di “L'amore esiste” - accompagnata dal polistrumentista Francesco Arcuri e da Ernesto Lopez alle percussioni - andrà in scena il prossimo 6 agosto a Treviso, nel Parco di Villa Marghera, il 10 agosto a Udine in Piazzale Castello, l’1 settembre a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC) e l’8 settembre presso il Teatro Romano di Fiesole (FI). I biglietti per i concerti sono in vendita da oggi - 3 luglio - su TicketOne al prezzo di 23 euro e saranno disponibili presso tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 8 luglio.

In un post pubblicato su Instagram per annunciare i suoi “Spazi Sonori” - concerti previsti per i prossimi mesi estivi - Francesca Michielin ha detto:

“Vi capita mai che un sogno si realizzi quasi prima di diventare tale? Questo progetto, che fino a poco tempo fa non esisteva e non si sarebbe nemmeno potuto immaginare, si sta già trasformando in qualcosa di magico”.

“Non ho nessuna intenzione di lasciarvi soli quest’estate, quindi ho pensato ad alcuni appuntamenti molto speciali e intimi proprio vicino a voi”, aveva fatto sapere ieri la cantautrice veneta attraverso un messaggio condiviso sui social, comunicando che il suo live al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) - originariamente in programma il prossimo 20 settembre - è posticipato al 6 giugno 2021.