Concerti 2020, Vinicio Capossela: il tour teatrale è posticipato. Le nuove date

Il tour teatrale del cantautore di origini irpine, ispirato all’ultimo progetto discografico di Vinicio Capossela, “Bestiario d’amore” (leggi qui la nostra recensione), uscito lo scorso 14 febbraio. La prima data della tourneé che, come si legge in un comunicato stampa, è rinviata “a seguito dell’emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19 e delle nuove norme che regolamentano lo spettacolo dal vivo”, è ora in programma il 22 ottobre a Mantova. La nota stampa, oltre a informare che i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date, comunica anche che “saranno inoltre a breve annunciati alcuni nuovi appuntamenti estivi realizzati in luoghi e modalità compatibili con le nuove disposizioni.”

Ecco il calendario con le nuove date del tour “Bestiario d’amore”:

28.02.2020 MANTOVA - Teatro Bibiena posticipato al 22.10.2020

29.02.2020 MANTOVA – Teatro Bibiena posticipato al 23.10.2020

04.03.2020 PESARO - Teatro Rossini posticipato al 02.10.2020

06.03.2020 AOSTA -Teatro Splendor posticipato al 25.10.2020

dal 10 al 16.03 2020 MILANO - Teatro Filodrammatici posticipato, in attesa di nuove date

23.03.2020 VITTORIA Teatro Golden cancellato

26.03.2020 SIENA Teatro dei Rinnovati cancellato

27.03.2020 PIANGIPANE -Teatro Socjale posticipato, in attesa di nuova data

01.04.2020 BOURG-en-LAVAUX - Cully Jazz Festival – Chapiteau cancellato

12/13.05.20 TRIESTE - Teatro Miela, sospeso in attesa di nuove date

15.04.2020 SALERNO – Teatro Verdi cancellato

19.06.2020 LUGO (RA) - Pavaglione di Lugo per Ravenna Festival (con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini) posticipato, in attesa di nuova data

22.06.2020 ROMA – Terme di Caracalla posticipato al 23.06.2021

24.06.2020 GARDONE RIVIERA (BS) - Il Vittoriale degli Italiani – Festival Tener-a-mente posticipato, in attesa di nuova data