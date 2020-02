Foo Fighters, tutti i dettagli del tour per i 25 anni. Attesa per il concerto a Milano

I Foo Fighters hanno svelato tutti i dettagli del "Van tour 2020", la serie di concerti che vedranno Dave Grohl e soci festeggiare i loro primi venticinque anni di carriera. La tournée, che partirà il 12 aprile dalla Talking Stick Resort Arena di Phoeniz, in Arizona, negli Stati Uniti, attraverserà le città americane in cui fece tappa il tour legato all'eponimo album d'esordio del gruppo. Ma se all'epoca i Foo Fighters si esibirono nei piccoli club, stavolta suoneranno nelle grandi arene. Cresce, intanto l'attesa per il tour estivo europeo che vedrà Dave Grohl e i suoi tornare ad esibirsi anche in Italia, a Milano.

Il "Van tour 2020" dei Foo Fighters farà tappa a Albuquerque, Oklahoma City, Wichita, Knoxville, Virginia Beach, New Orleans, Green Bay, Grand Rapids, Cincinnati, Detroit, Cleveland, Hamilton e Boston, poi dopo qualche giorno di pausa la band partirà alla volta dell'Europa.

In ogni data verranno proiettati in anteprima brevi estratti di "What drives us", il nuovo documentario di Dave Grohl, che ha per protagonisti proprio un gruppo di musicisti che si lasciano alle spalle la famiglia e gli amici per chiudersi in un van e portare in giro la loro musica. Nel docu-film sono presenti interviste a membri di band come Metallica, Dead Kennedys e Beatles.

Il tour europeo dei Foo Fighters farà tappa in Italia a giugno, con un concerto in programma il 14 giugno sul palco degli i-Days di Milano. I biglietti sono ancora disponibili su TicketOne.