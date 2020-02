Foo Fighters, Dave Grohl conferma che il nuovo album è finito

La band di Dave Grohl ha da poco concluso di registrare il nuovo album. A confermare che l’ideale seguito di “Concrete and Gold” è pronto è lo stesso frontman dei Foo Fighters. Il già batterista dei Nirvana - ospite di una puntata del “Bill Simmons Podcast” - ha raccontato, rivelando lo stato dei lavori del nuovo disco della formazione di Seattle:

“Abbiamo appena finito di fare un disco. Alcune di queste canzoni, le migliori, accadono in 45 minuti. Poi ci sono altre canzoni - nel disco c'è un riff sul quale ho lavorato per 25 anni. La prima volta che ho inciso la versione demo è stata nel mio seminterrato a Seattle."

Dave Grohl non ha rivelato ulteriori dettagli sul nuovo album dei Foo Fighters e al momento non si conoscono una possibile data di uscita o un titolo. Il frontman della band di “In your honor” ha però rivelato di essere al lavoro su un documentario incentrato sulla vita trascorsa in tour su un van. Di questo progetto Grohl ha spiegato: “Ho intervistato chiunque. I Beatles sono andati in tour su un van, così come i Guns N'Roses, i Metallica, gli U2, tutti hanno avuto un van. C'è qualcosa di speciale in quel periodo, è qualcosa che indossi come una medaglia”.

Svelando qualche informazione in più sul documentario - di cui al momento non si conosce il giorno in cui vedrà la luce - Dave Grohl ha narrato:”Il film non parla tanto di fantastici tour in van e di racconti, ma del desiderio che ti spinge a farli”. Continuando il leader dei Foo Fighters ha detto: ”Perché qualcuno dovrebbe rinunciare a tutto, lasciare il proprio lavoro, lasciarsi tutto alle spalle, solo per inseguire questo sogno senza alcuna garanzia che tu possa mai realizzarlo? E muori di fame, sanguini, sei malato, sei incazzato, finisci dietro le sbarre e in mezzo alle risse, ma riesci sempre a suonare al concerto successivo. Tutti hanno la stessa storia ed è la chiave del successo.”

Dave Grohl e soci - che lo scorso mese di gennaio hanno avvisato i fan di essere pronti a tornare sulle scene con nuova musica - saranno in concerto in Italia il prossimo 14 giugno. I Foo Fighters suoneranno sul palco degli I-Days di Milano.