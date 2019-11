I Foo Fighters in concerto Milano nel 2020: la data e i biglietti

I Foo Fighters tornano in tour il prossimo anno, anche in Europa. E no, nel calendario non poteva mancare un appuntamento in Italia. Dave Grohl e soci suoneranno nel nostro paese nell'estate del 2020, più precisamente a giugno, sul palco degli I-Days di Milano. E scatta subito la corsa ai biglietti per quella che - al momento - sarà l'unica data italiana del tour: i tagliandi saranno in vendita a partire dall'inizio della prossima settimana.

I @foofighters sono gli headliner della domenica a @IDaysMilano 2020!🚀💥 #Idays20



14 giugno 2020 · MIND Milano Innovation District (area expo)



Info e disponibilità biglietti su > https://t.co/s7RPNqgahR — Live Nation Italia (@LiveNationIT) November 22, 2019

La band di "Best of you" si esibirà a Milano il 14 giugno 2020, al MIND - Innovation District, Area Expo. I Foo Fighters vanno ad aggiungersi così al cartellone, che comprende già i nomi di System of a Down e Korn (entrambi attesi agli I-Days il 12 giugno 2020), Vasco Rossi (che si esibirà sul palco del festival il 15 giugno 2020), Billie Eilish e suo fratello Finneas (arriveranno a Milano il 17 luglio 2020). Il concerto segnerà il ritorno di Dave Grohl e compagni in Italia a distanza di due anni dall'ultimo passaggio, quello del 2018 sul palco di Firenze Rocks.

Le vendite generali dei biglietti apriranno su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati alle ore 11 di mercoledì prossimo, 27 novembre. I prezzi variano a seconda del settore: il posto unico costa 65 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali), il pit gold 75 euro. Sono disponibili anche abbonamenti sia per il posto unico validi per quattro giorni (12, 13, 14 e 15 giugno), al costo di 225 euro, sia abbonamenti per il pit gold, anche questi validi per quattro giorni, al costo di 260 euro. Il vip pack - early entry costa 175 euro, il vip pack con accesso al super pit ne costa 340 e quello con accesso alla terrazza ne costa invece 425.