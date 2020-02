Hollywood Vampires: spostato il concerto milanese

A causa di problemi di ordine logistico, cambia la data dell'unico concerto italiano, in programma al Mediolanum Forum di Assago (Mi) il 10 settembre, degli Hollywood Vampires, ovvero la band che include il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry, l'attore Johnny Depp e Alice Cooper.

Il management degli Hollywood Vampires comunica, infatti, che:

“A seguito di difficoltà logistiche relative ai trasferimenti del personale e del materiale tecnico attraverso l’Europa, abbiamo dovuto anticipare la data del nostro show di Milano a mercoledì 9 settembre 2020 . Questa decisione è stata presa dopo aver considerato tutte le altre possibili opzioni e nell’ottica di avere la certezza di essere pienamente in condizione per realizzare il fantastico show che i nostri fans meritano."

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data e non dovranno essere sostituiti. I possessori di biglietto con data 10 settembre 2020 che non saranno in grado di partecipare allo show del 9 settembre 2020 potranno chiedere il rimborso presso il punto vendita di acquisto entro e non oltre il 14 settembre 2020 presentando il biglietto integro in tutte le sue parti.

Gli Hollywood Vampires hanno sinora pubblicato due album: “Hollywood Vampires” (leggi qui la nostra recensione) nel settembre 2015 e “Rise” (leggi qui la nostra recensione) nel giugno 2019.