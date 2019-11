Tornano dal vivo in Italia gli Hollywood Vampires

Tornano in Italia gli Hollywood Vampires, a distanza di due anni dal concerto al Lucca Summer Festival. Il supergruppo americano ha annunciato un tour in Europa per l'estate 2020 e tra le varie date in calendario ce n'è anche una in programma a Milano.

Joe Perry, Johnny Depp e Alice Cooper arriveranno nel capoluogo lombardo il 10 settembre 2020, per un'unica data in programma al Mediolanum Forum di Assago.

I biglietti per il concerto a Milano degli Hollywood Vampires saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 10 di martedì 19 novembre, mentre dalle ore 10 di venerdì 22 novembre sarà possibile acquistare i biglietti in tutte le prevendite abituali autorizzate.