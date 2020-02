J Balvin, il nuovo album ‘Colores’ esce a marzo

José Álvaro Osorio Balvin, in arte J Balvin, ha annunciato l’uscita del suo nuovo lavoro discografico. Il cantante colombiano, che insieme a Bad Bunny nel 2019 ha dato alle stampe il disco congiunto “Oasis”, pubblicherà l’ideale seguito di “Vibras” il prossimo mese di marzo.

Il nuovo album di J Balvin - come annunciato in un comunicato stampa, ripreso da Consequence Of Sound - includerà i brani “Bianco”, uscito lo scorso 15 novembre, e la canzone “Morado”, pubblicata il 9 gennaio. Il disco sarà accompagnato dalla copertina realizzata da Takashi Murakami. In attesa che venga svelata la data esatta in cui “Colores” arriverà sui mercati, il cantante colombiano ha comunicato che il disco sarà anticipato da altri singoli, tutti prodotti da Sky Rompiendo.

A ottobre 2019 è stato pubblicato il singolo dei Black Eyed Peas in collaborazione con J Balvin dal titolo "Ritmo (Bad boys for life)” . La canzone di will.i.am e soci, con la star del raggaeton, fa parte della colonna sonora del film “Bad boys for life” con Will Smith - nelle sale cinematografiche italiane dal 23 gennaio 2020.