Black Eyed Peas: ecco il nuovo singolo ‘Ritmo (Bad boys for life)’ con J Balvin. Video

Sulle note del remix di “The rythm of the night” dei Corona, will.i.am e compagni duettano con J Balvin nella nuova canzone “Ritmo (Bad boys for life)”.

Il singolo dei Black Eyed Peas - discograficamente fermi a “Masters of the Sun, Vol. 1” del 2018 (qui la recensione), primo disco dopo l’uscita di Fergie dal gruppo - è incluso nella colonna sonora del film “Bad boys for life” con Will Smith e Martin Lawrence. Il video che accompagna la canzone - riportato di seguito - presenta, infatti, alcune scene estratte della pellicola che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 23 gennaio.

"Volevo reinterpretare 'The rhythm of the night' dei Corona dandogli un feeling minimale, futurista con sonorità afro-reggaeton. La canzone e il video rispecchiano perfettamente il nuovo immaginario che i Black Eyed Peas intendono esprimere".

Il co-fondatore dei Black Eyed Peas will.i.am ha detto:

La superstar colombiana del reggaeton ha aggiunto:

"Sono un fan dei Black Eyed Peas da sempre. Sono delle leggende!! È un onore collaborare con loro e far parte della colonna sonora del film 'Bad boys for life'".

will.i.am e soci sono stati protagonisti in Brasile lo scorso 5 ottobre per partecipare al Rock in Rio e sono attualmente impegnati in un tour che farà tappa in Australia e in Nuova Zelanda prima dell’esibizione dei Black Eyed Peas alla cerimonia di chiusura dei SEA Games nelle Filippine.