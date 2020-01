David Bowie, ascolta una versione inedita di ‘Baby Universal’

Una versione inedita, risalente al 1997, della traccia “Baby Universal” dei Tin Machine, gruppo guidato dall’artista britannico, è la quarta traccia dell’Ep “Is it any wonder?” - contenente brani inediti di David Bowie e rarità che vengono svelati settimanalmente.

La traccia “Baby Universal ’97" - che segue la pubblicazione della versione acustica di “The man who sold the world”, e delle tracce "I can't read ’97" e “Stay ’97” - originariamente doveva essere inclusa nel disco “Earthling” di Bowie del 1997 e inserita in tracklist tra “I’m Afraid of Americans” e “Law (Earthlings on Fire)”, ma alla fine fu rimossa prima dell’uscita dell’album. Nonostante le diverse riedizioni del disco, la versione del 1997 del brano è rimasta inedita fino a oggi.

Il brano “Baby Universal”, in origine, è stato registrato dai Tin Machine, progetto parallelo di David Bowie , e pubblicato nel 1991 come secondo singolo dell’album "Tin Machine II". Ziggy Stardust e Reeves Gabrels hanno “Baby Universal” mentre erano al lavoro sul disco “Earthling”.

In occasione del prossimo Record Store Day, il 18 aprile, sarà pubblicato il disco “ChangesNowBowie”, che includerà nove brani registrati nel 1996 a New York durante le prove per il concerto di David Bowie al Madison Square Garden.