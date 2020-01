David Bowie, ascolta l’inedito ‘Stay ’97’

Ogni settimana viene pubblicato un brano dell’Ep “Is it any wonder?” - contenente brani inediti di David Bowie e rarità. Oggi, 24 gennaio, è stata condivisa la terza delle sei tracce. Si tratta dell’inedito ‘Stay ’97’, registrato dall’artista britannico presso gli studi Right Track Recordings a New York nel 1997. Questa registrazione iniziò a prendere forma tempo prima, quando David Bowie era al Factory, presso la zona Dublin Docklands di Dublino, per le prove del tour “Earthling”.

Il pezzo pubblicato oggi - prodotto da David Bowie in collaborazione con Reeves Gabrels e Mark Plati, e mixato da quest'ultimo - è una rivisitazione del brano “Stay” incluso nel disco di Bowie, “Station to Station”, del 1976.

Le scorse settimane sono state pubblicate la versione acustica di “The man who sold the world” di David Bowie - anticipazione sia dell’Ep “Is it any wonder?” sia del disco “ChangesNowBowie”, atteso sui mercati il prossimo 18 aprile - e una versione inedita di “I can't read ’97”, accompagnata da un filmato realizzato da Tim Pope durante le prove di Bowie ad Hartford, nel Connecticut, nel gennaio 1997.