David Bowie, ecco una versione inedita di ‘I can't read ’97’. Video

Come anticipato lo scorso 8 gennaio, i brani dell’Ep “Is it any wonder?” - contenente tracce inedite dell’artista britannico e rarità - vengono svelati di settimana in settimana. Dopo la pubblicazione della versione acustica di “The man who sold the world” di David Bowie - che ha anticipato sia il succitato Ep sia il disco “ChangesNowBowie”, atteso sui mercati il prossimo 18 aprile - è stata pubblicata oggi, 17 dicembre, una versione inedita di “I can't read ’97”. Il brano è disponibile in streaming ed è accompagnato da video che presenta un filmato realizzato da Tim Pope durante le prove di Bowie ad Hartford, nel Connecticut, nel gennaio 1997.

Come si legge nella descrizione della clip pubblicata su Youtube e riportata di seguito, il brano “I can't read ’97”, scritto da David Bowie e Reeves Gabrels - originariamente contenuto nell’eponimo album di debutto dei Tin Machine, gruppo guidato dall’artista britannico, del 1989 - è stato nuovamente registrato da Ziggy Stardust nel 1996 durante le fasi di mixaggio del disco “Earthling”. Il brano “I can't read ’97” fu inizialmente incluso nel master del disco pubblicato poi nel 1997 ma, successivamente, venne sostituito dalla canzone “The last thing you should do”.

La seconda pubblicazione annunciata, “ChangesNowBowie”, includerà nove brani registrati nel 1996 a New York durante le prove per il concerto di David Bowie al Madison Square Garden e sarà pubblicato in occasione del prossimo Record Store Day.