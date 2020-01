David Bowie, in arrivo due nuove pubblicazioni

La Parlophone Records ha annunciato oggi, 8 gennaio - nel giorno del compleanno di David Bowie - l’uscita di due nuove pubblicazioni. In particolare si tratta di un Ep, contenente tracce inedite dell’artista britannico e rarità, che si intitolerà “David Bowie is it any wonder”, e del disco “ChangesNowBowie”.

Le nuove uscite sono anticipate dalla versione acustica di “The man who sold the world”, che è già disponibile all’ascolto:

L’Ep “David Bowie is it any wonder” presenterà sei tracce che - secondo quanto riportato da New Musical Express - usciranno settimanalmente dal 17 gennaio in poi. Al momento la tracklist non è stata ancora rivelata.

“ChangesNowBowie” includerà nove brani, per la maggior parte acustici, registrati nel 1996 a New York durante le prove per il concerto di David Bowie al Madison Square Garden. La BBC aveva trasmesso la registrazione l’8 gennaio del 1997. Il disco, su CD e LP, sarà pubblicato il 18 aprile - in occasione del prossimo Record Store Day - e sarà disponibile solo un numero limitato di copie. Al momento non si conosce ancora la tracklist ufficiale ma, come fa notare sempre la rivista britannica, i bootleg diffusi di “ChangesNowBowie” includono le seguenti canzoni:

1. ‘The Man Who Sold The World’

2. ‘The Supermen’

3. ‘Andy Warhol’

4. ‘Repetition’

5. ‘Lady Stardust’

6. ‘White Light/White Heat’

7. ‘Shopping For Girls’

8. ‘Quicksand’

9. ‘Aladdin Sane’