Billie Eilish si esibirà alla notte degli Oscar 2020

La giovane cantautrice californiana - che lo scorso 26 gennaio ha trionfato all'edizione 2020 dei Grammy Awards facendo incetta di premi - si esibirà alla cerimonia di assegnazione degli Oscar 2020, che si svolgerà il prossimo 9 febbraio. Al momento non si sa ancora cosa eseguirà Billie Eilish sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles ma, come ha fatto notare la rivista americana Rolling Stones, deve essere ancora formalmente annunciato l’artista che canterà nel segmento della serata In Memoriam.

È la stessa voce di ‘Bad guy’, con un post sui social, a informare i fan che prenderà parte alla novantaduesima edizione degli Academy Awards - di cui, lo scorso 13 gennaio, sono state rese note le nomination per ciascuna categoria, compresa quella di “miglio canzone” in cui è in lizza anche il brano “(I’m Gonna) Love Me Again” di Elton John & Bernie Taupin contenuta nel biopic sulla vita e sulla carriera del cantante e pianista britannico “Rocketman”.

Recentemente è stato annunciato che Billie Eilish canterà la canzone d’apertura - scritta e registrata dalla Eilish e da suo fratello Finneas - per il film "No Time to Die”, prossimo lungometraggio della saga di James Bond, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 9 aprile 2020.

La popstar - che recentemente ha fatto sapere che ci vorrà ancora del tempo per l’ideale seguito del suo album di debutto, "When we all fall asleep, where do we go?" pubblicato il 29 marzo 2019 - il prossimo 17 luglio si esibirà in qualità di headliner all’I-Days Festival che si terrà al MIND Milano Innovation District - Area Expo.