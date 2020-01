Billie Eilish: per il nuovo album ci vorrà del tempo. Ma arriva un film

Bisognerà aspettare un po' per ascoltare l'ideale seguito di "When we all fall asleep, where do we go?", l'album d'esordio di Billie Eilish, il disco che grazie alle hit "Bury a friend", "Wish you were gay" e "Bad guy" l'anno scorso ha permesso alla giovane cantautrice statunitense di ritagliarsi un posto tutto suo nel panorama del pop internazionale. Il disco non uscirà a breve: Billie Eilish, ancora impegnata con il tour mondiale legato a "When we all fall asleep, where do we go?", vuole prendersi del tempo per lavorare alle nuove canzoni. A dirlo è lei stessa in un'intervista ai microfoni di iHeartRadio:

"[Non uscirà] quest'anno, no. Ma lo registrerò quest'anno. Uscirà quando sarà pronto. E non è ancora pronto".

La popstar avrebbe intanto firmato un accordo con Apple TV+, il sistema di streaming video di Apple, per un documentario - diretto da R.J. Cutler e prodotto da Interscope Films - sulla sua ascesa al successo. Il docu-film sarebbe stato realizzato con un budget compreso tra 1 e 2 milioni di dollari e per averne l'esclusiva Apple TV+ avrebbe sborsato la bellezza di 25 milioni. A proposito del progetto, la cantante dice:

"Non l'ho ancora visto. Sono spaventata. Mi riprendono dal luglio del 2018".

Billie says there won’t be a new album this year but that she will be working on one in an interview at @iHeartRadio’s #ALTerEGO pic.twitter.com/yfEoyojsxT — billie eilish updates (@eilishupdates) January 19, 2020

Solo pochi giorni fa è stato annunciato che sarà proprio Billie Eilish a interpretare la canzone principale della colonna sonora del prossimo film di "007".