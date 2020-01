I My Chemical Romance annunciano l'uscita di un nuovo album?

I fan dei My Chemical Romance tengano occhi e orecchie aperte nella giornata di oggi. La band di Gerard Way ha annunciato, con un video piuttosto criptico, pubblicato sul suo profilo Instagram, la venuta, per oggi, di una qualche novità.

Alla fine dello scorso anno i ragazzi avevano rimesso in piedi il gruppo annunciando una serie di concerti – uno anche in Italia, al Bologna Sonic Park il 4 luglio – dopo essersi separati nel 2013.

La clip da loro pubblicata, intitolata ‘MCRXX’, potrebbe essere una porzione di un video che gli amanti del gruppo si augurano poter essere quello di un nuovo singolo di prossima uscita. A preannunciare, magari e ancora meglio, la pubblicazione di un nuovo album (sarebbe il loro quinto in studio) che manca dalla loro discografia dal novembre 2010 quando vide la luce “Danger Days: The True Lives of the Fabolous Killjoys” (leggi qui la nostra recensione).

In chiusura di clip si dà indicazione di collegarsi alle 17.35 (ora italiana) con il loro sito oppure con la loro pagina YouTube.