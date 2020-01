Il ritorno degli emo: i My Chemical Romance (riuniti) in concerto a Bologna

Farà tappa anche in Italia il tour della reunion dei My Chemical Romance. Tra i punti di riferimento, insieme ai Thirty Seconds to Mars, ai Paramore e ai Tokio Hotel, della scena emo degli anni Duemila, Gerard Way e soci hanno annunciato un concerto nel nostro paese, parte del tour che segna il loro ritorno sui palchi come band dopo lo scioglimento del 2013: suoneranno a Bologna il 4 luglio 2020, tra i protagonisti del Bologna Sonic Park all'Arena Parco Nord.

Il gruppo ha annunciato il ritorno all'attività dal vivo dopo sei anni di stop lo scorso ottobre. Non è dato sapere se insieme al tour arriverà anche un nuovo album: l'ultimo, "Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys", uscì nel 2010, tre anni prima che le strade di Gerard Way, Ray Toro, Frank Iero, Mikey Way e Jarrod Alexander prendessero direzioni diverse. Il frontman esordì come solista nel 2014 con "Hesitant alien".

In scaletta non mancheranno i successi che nel giro di pochi anni hanno permesso ai My Chemical Romance di ritagliarsi un posto tutto loro nel panorama rock-alternativo internazionale: da quelli inclusi all'interno dell'album d'esordio "I brought you my bullets you brought me your love" a quelli dello stesso "Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys "Three cheers for sweet revenge", passando per i pezzi di "Three cheers for sweet revenge" e "The black parade".

I biglietti per il concerto del 4 luglio al Bologna Sonic Park saranno in vendita su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11 di venerdì 31 gennaio. Il prezzo del biglietto in prevendita è di 40 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali), mentre il costo in cassa la sera dello show è di 50 euro.